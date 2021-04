Luxe onderkomen in kerk zorgt voor tranen bij gasten in Bed & Breakfast

De kandidaten reisden deze week af naar de Beemster, Texel en de kop van Noord Holland. B&B-eigenaren Bianca en Pablo beten deze aflevering de spits af en ontvingen Gerda en haar man René en Jeffrey en zijn vrouw Marianne. Ze hebben een Bed & Breakfast in een boomgaard met allerlei verschillende onderkomens. Het aanbod bestaat uit een boot in een vijver, pipowagens met een strandthema én een huisje met persoonlijke waarde: Pablo is in het met Delfts Blauw aangekleden onderkomen op de wereld gezet. De gasten krijgen een echt campingevoel, want ze moeten douchen in een cabine een eindje verderop. ,,Maar ik heb helemaal geen ochtendjas mee’’, grapte gast René toen hij hoorde dat de douche niet in zijn pipowagen aanwezig was.