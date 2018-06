Maak 23 minuten vrij voor Sir Paul, het is de moeite waard

Nu de spoilers, voor wie het later nog wil bekijken. Corden neemt Sir Paul mee naar het huis waar hij woonde als tiener, ze bezoeken de kapperszaak waar hij ooit werd geknipt, lopen over Penny Lane (McCartney zet zijn handtekening op een straatnaambordje – een toevallige passant die het ziet staan, zal het niet geloven) en eindigen met een magische jukebox-act in een lokale pub in Liverpool. De ‘oude’ baas (76) heeft het overduidelijk naar zijn zin en dat levert een uitermate ontspannen inkijkje op in zijn persoon. Gastheer Corden laat de spotlights aan de ex-Beatle, maar voegt intussen wel veel toe aan het item.



Ga niet kijken vanwege de zang, daar gaat het filmpje vooral níet over, maar laat je verrassen. Nog twee spoilers: Corden houdt het niet droog en McCartney komt in het huis waar hij vroeger woonde met een prachtige anekdote over zijn vader, die hem en John Lennon vroeg om de tekst van She loves you yeah yeah yeah iets Britser te maken: She loves you yes yes yes. Om het bij de Engelse taal te houden: dit filmpje is een must see. Echt waar. Ga alsnog kijken.