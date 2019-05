Maakt Meghan Markle haar opwachting bij dit grote evenement?

Meghan is na de geboorte van baby Archie pas één keer in het openbaar verschenen; dat was op 8 mei, om het ventje voor de eerste keer aan de wereld te tonen. Daarna is ze volledig uit de schijnwerpers verdwenen om te genieten van haar zwangerschapsverlof, wat ook leek te betekenen dat ze voorlopig nergens te zien zal zijn.



Maar de kans is groot dat Meghan eerder dan verwacht weer in het openbaar verschijnt. 8 juni vindt namelijk de jaarlijkse koninklijke parade Trooping the Colour plaats. Op deze dag wordt de verjaardag van Queen Elizabeth gevierd in Groot-Brittannië en de gemenebestlanden met onder meer parades. En omdat dit een belangrijk evenement is voor de Britse koningin, verschijnt de royal family ieder jaar op het balkon van Buckingham Palace.



Dit kan dus betekenen dat Meghan ook ten tonele zal verschijnen. Vooral als er wordt gekeken naar de voorgaande jaren. Zo was Meghans schoonzus Kate Middleton vorig jaar ook op het balkon te zien, terwijl ze zes weken daarvoor was bevallen van prins Louis. Het ventje zelf was echter niet aanwezig bij Trooping the Colour. De kans dat baby Archie te zien zal zijn, is dan ook zeer klein.