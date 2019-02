Maakte John de Mol een fout?

TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Gudo Tienhooven bespreken in deze podcast opvallende zaken in de mediawereld, de presentatie is in handen van Alexander van Eenennaam, coördinator van de media- en cultuurredactie. In februari ging het onder meer over de nieuwe zenderbazen Linda de Mol (Net 5) en Peter van der Vorst (RTL) en de brommobiel die Wendy van Dijk haar 16-jarige zoon Sem cadeau deed.