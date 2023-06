Maan en Goldband-zanger Karel over drank en drugs: ‘Ik denk weleens: boeien, dit is ook mijn vrije tijd’

Haar bekendheid zit Maan de Steenwinkel (26) soms in de weg. Ze voelt dat ze zich niet meer zo kan laten gaan tijdens het uitgaan als toen ze een tiener was. ‘Ik ben me er toch ook van bewust dat ik niet wil dat mensen me super f*cked up zien.’

Dat vertelt de zangeres samen met haar vriend Karel Gerlach (29), zanger van Goldband, in gesprek met tijdschrift Vogue. De twee geliefden staan samen op de cover van het blad. Ze vertellen onder meer over hun ontluikende liefde, die ontstond tijdens het schrijven van Stiekem, hun superhit. Maan zegt dat ze in de afgelopen jaren geslotener is geworden. Soms voelt het alsof ze ‘publiek bezit’ is. ,,Mensen willen al zo veel van me weten, waaronder ook alles over mijn liefdesleven. Ik ben klaar met de hongerige haaien die zitten te happen naar nieuws.”

En dan is het lekker om soms te ontsnappen in de donkere krochten van de nacht. Vooral Karel is een nachtvlinder, al merkt hij ook dat hij steeds vaker zijn rust moet pakken door het intensieve schema van Goldband. Maar als hij gaat stappen, dan kan hij ‘wel van drank en drugs genieten’. ,,Als ik dronken ben of iets heb gebruikt, maakt alles me minder uit. Dan interesseert het me niet meer om herkend te worden of de meningen van anderen te horen.”

Lees hieronder verder...

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Altijd antennes aanstaan’

Maan begrijpt dat - ‘het is een van de weinige momenten dat ik écht even nergens aan hoef te denken’- al is ze er ook van bewust dat ze niet wil dat mensen haar ‘super f*cked up’ zien. ,,Ik zoek naar een middenweg. Toch denk ik weleens: boeien, dit is ook mijn vrije tijd. Dan zien mensen het maar. Toch kan ik me niet meer zo laten gaan als toen ik een tiener was. Ik heb inmiddels altijd antennes aanstaan.”

Karel en zijn Goldband-vrienden gebruiken voor shows ‘in principe niets meer’, ook geen drank. Hij merkt dat mensen zich zorgen maakten na het zien van het veelbesproken filmpje eerder dit jaar waarin Goldband-zanger Milo Driessen cocaïne snuift op het podium. Ook de teksten van sommige liedjes gaan over drugs. Maar mensen hoeven zich echt geen zorgen te maken, zegt Karel. ,,Tuurlijk, we geven geen goed voorbeeld, maar wij delen dat filmpje niet zelf. De media melken het uit. Echt, ons gebruik is niet extreem. Bovendien: iedereen doet het.”

Maan en Karel hebben sinds begin dit jaar officieel een relatie.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: