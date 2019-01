Maan en Lee Towers: tegenpolen met een klik

Natuurlijk is er rekening gehouden met de oudste debutant van Vrienden van Amstel Live. Leen Huizer, alias Lee Towers, is 72 jaar en niet meer zo goed ter been. Als enige artiest van de in totaal 22 heeft hij in ‘zijn’ Ahoy, waar hij al 51 keer optrad, een kleedkamer pal om de hoek van de zaalingang.