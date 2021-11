Maan en Mikky zijn sexy M&M’s en Roxeanne showt extreme nieuwe coupe

Clooneys vragen media om privacy voor hun kinderen: ‘Moeten hen beschermen tegen terroris­ten’

In een open brief aan ‘Daily Mail en andere publicaties’ heeft George Clooney gevraagd geen foto’s van zijn kinderen te publiceren. De acteur benadrukt dat het werk van zijn vrouw, mensenrechtenadvocate Amal Clooney, voor gevaarlijke situaties kan zorgen als de gezichten van hun 4-jarige tweeling in de media verschijnen.

5 november