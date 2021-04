Maan geeft inkijkje in leven met eigen app

De zangeres is enthousiast dat ze haar volgers een inkijkje in haar leven kan bieden. ,,Door mijn eigen app kan ik fans, of mensen die er geïnteresseerd in zijn, nóg een stapje dichter bij mijn leven brengen en laten zien wat voor mij belangrijk is, waar ik ben opgegroeid, hoe ik leef en wat ik doe buiten het podium. Best spannend maar ook heel leuk, juist in deze tijd, om toch een diepere verbintenis met fans te krijgen ondanks dat we elkaar deze periode nauwelijks in het echt kunnen zien. Ik hoop dat ik ze via deze weg alsnog het gevoel kan geven dat ze dichtbij zijn.”



Maan heeft het overigens maar druk met haar carrière. Buiten de lancering van haar eigen app, scoorde ze een hit met het nummer Blijven Slapen, samen met rapper Snelle. Ook wist ze onlangs het publiek te raken tijdens de livestream van The Streamers, toen ze samen met Nick Schilder een eigen versie van Vivo Per Lei zong in het Italiaans.