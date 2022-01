Maan gloeit op vakantie en Rianne laat zich niet weerhouden door sneeuw

Extra voorstel­lin­gen van André Ha­zes-musical Hij Gelooft in Mij

Er komen extra voorstellingen van de musical Hij Geloof in Mij, zo maakte producent Stage Entertainment vandaag bekend. De kaartverkoop voor de extra shows op 2, 3, 4 en 5 februari in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam is al van start gegaan.

26 januari