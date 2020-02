Maan krijgt ‘mooiste cadeau ooit’ en Bridget geniet in bikini aan zwembad

Stormloop op bioscoop­kaart­jes film Herman Finkers: ‘Het lijkt wel James Bond’

16:50 De Twentse bioscopen worden overspoeld met reserveringen voor De Beentjes van Sint Hildegard. Bij Movie Unlimited in Hengelo en Almelo draait het boekingssysteem overuren. „Het is overweldigend, we hebben het echt over duizenden kaartjes.”