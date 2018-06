Maan smeert zich in met bladgoud en Jeroen afgepoeierd door Jinek

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Zangeres Maan heeft zich in een luxe beautysalon in Amsterdam laten verleiden tot een next level-maskertje van bladgoud. ,,Doe mij maar die sproetjes'', luidt het commentaar van een nuchtere fan.

Next level maskertje ⚡️ #bladgoudgekkk Een foto die is geplaatst door null (@maan.de.st) op 25 Jun 2018 om 11:36 PDT

Volledig scherm © Instagram Story Doutzen is weer even thuis bij 'mem' thuis. Het water loopt het topmodel in de mond bij het zien van de kakelverse paksoi en rucola van het Friese land. Als manlief Sunnery James de uiterst serieuze Doutzen stoort tijdens een zonnig vlogje, kan ze daar niet om lachen.

Acteur Jeroen van Koningsbrugge baalt dat hij last minute een belletje van de redactie van Eva Jineks talkshow heeft gekregen dat hij niet langs hoeft te komen. Bij gebrek aan beter hoopt Jeroen met deze post aandacht te krijgen voor Orange Babies, waar hij ambassadeur voor is.

Jammer... geen ruimte voor @orange_babies vanavond bij #jinek nét afgebeld. 😢🧡 Een foto die is geplaatst door null (@jeroentjes) op 25 Jun 2018 om 7:28 PDT

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver heeft naast een eikeltjespyjama ook een toga in zijn kast hangen.

Dit weekend was ik voor één keer trouwambtenaar. 🧖‍♂️🧖‍♀️Heel bijzonder! Je kunt bijna niet zien hoe content ik met m'n toga ben. 😅#vooraluwfeestenenpartijen Een foto die is geplaatst door null (@jesseklaver) op 25 Jun 2018 om 8:36 PDT

Actrice Halina Reijn vond een gaatje in haar bomvolle agenda en bouwt - mogelijk met haar lover voetballer Daniël de Ridder - een daktuin op haar Amsterdamse appartement.

Tuinieren. Een foto die is geplaatst door null (@halinareijn) op 25 Jun 2018 om 9:39 PDT

De ijdele sterrenvisagiste Xelly Cabau van Kasbergen werkt het liefst de hele dag haar felgekleurde lipstick bij.

Just fixing my lipstick😏💄 sta jij ook weleens voor een auto/scooterspiegel om je make-up te checken?🤗 Een foto die is geplaatst door null (@xellycvk) op 25 Jun 2018 om 9:33 PDT

Regisseur Frans Weisz kreeg een wel hele bijzondere onderscheiding vandaag, hij is Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zoon Geza, die als acteur de filmkriebels van zijn vader erfde, is trots.

Hoi. Dit is mijn vader. Hij is Officier in de Orde van Oranje Nassau. En ik ben de meest trotse zoon op aarde. ♥️🎖 Een foto die is geplaatst door null (@gezaweisz) op 25 Jun 2018 om 8:59 PDT

Presentatrice Nance Coolen is in het geheim in het huwelijksbootje gestapt met Pico van Sytzama, die ze al 15 jaar kent. Na een liefdes-selfie geeft Nance vandaag haar jurk, schoenen, de taart én het speciale bruidstoiletpapier prijs.

#justmarried #themondayafter #❤️ #love #weddingdress #weddingcake #toiletpaperroll #fun #bride Een foto die is geplaatst door null (@nancecoolen) op 25 Jun 2018 om 0:16 PDT

#mr #❤️ #mrs #married #happy #weddingbells #love Een foto die is geplaatst door null (@nancecoolen) op 23 Jun 2018 om 16:32 PDT

Yolanthe Sneijder-Cabau komt woorden te kort om nog eens te benadrukken hoe waanzinnig gelukkig ze is met haar zoontje Xess Xava (2).

Na een blondeerbezoek aan de kapper vond Froukje de Both het tijd voor een schaamteloze nieuw haarselfie.

What doesn’t kill you only makes you blonder 😬💋#newhair #blonde #shamelessselefie @lecolook Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 25 Jun 2018 om 4:30 PDT

Draagbaar of niet? Actrice Victoria Koblenko lijkt in haar nopjes met een creatie van de Nederlandse modeontwerper Bas Kosters. Het gaat om een japon die is gemaakt van oude vlaggen.

Check stories voor back stage beelden van de show van @baskosters Bijna 2 ton textiel afval van de gemeente Amsterdam heeft hij omgetoverd tot een collectie! Bravo!!! Aan Bas en ook aan elk van jullie die onder de laag van vrolijke kleuren en uitbundigheid een maatschappij kritische noot weet te vinden. Ik draag trouwens oude vlaggen van de vorige collectie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Друзья! На мне старые флаги самого детского дизайнера Голландии. Человек который взрывает смысл моды с каждым его показом. Для этого шоу он переработал 2 тонны текстильного мусора. В историях смотрите закулисье и попытайтесь увидеть кроме ярких цветов вызов всему тому, что для вашего мозга казалось ‘нормой’. Надежда на будущее прячется в самоиронии как сказал сам дизайнер @baskosters Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 25 Jun 2018 om 4:51 PDT

Zo ziet Charly Luske er volgens eigen zeggen uit als hij stiekem 'in een kopje en niet op de vloer' urineert onder een tafel. Waarom de zanger met deze fakenieuwsbekentenis komt? Om zijn nieuwe nummer in de spotlights te zetten, zo blijkt.

Merlijn (19), de zoon van Isa Hoes en Antonie Kamerling (1966-2010), zou sinds kort verkering hebben met niemand minder dan Isa Tan, de 20-jarige dochter van Humberto Tan. De twee zetten vandaag dezelfde foto op Instagram mét hartjes erbij. Vlinder, het zusje van Merlijn, reageert met een liefdevolle emoticon.

🤗🤗 Een foto die is geplaatst door null (@merlijnkamerling) op 23 Jun 2018 om 13:10 PDT

Volledig scherm Isa Hoes met Merlijn en Vlinder. © Brunopress

Actrice Anne-Marie Jung heeft sinds een paar dagen last van een schorre keel en heeft daar een creatieve verklaring voor. Ze heeft of Connie Witteman (Vanessa) ingeslikt of anders Katja Schuurman of Dirk Zeelenberg. Connie, Katja en Dirk staan bekend om hun hese stemgeluid.

Ik heb Connie Witteman ingeslikt. Ze zit er al twee dagen. Het was donker toen ik het deed, dus het kan ook Dirk Zeelenberg of Katja Schuurman zijn hoor, daar wil ik van afwezen. Zelf houd ik het liever op Connie. #fijnedagverder Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 25 Jun 2018 om 1:51 PDT

Wie denkt dat nieuwslezer Antoin Peeters alleen in strakke maatpakken door het leven gaat, heeft het mis. In zijn vrije tijd doet hij momenteel, gekleed in shirtje, jeans, sneakers, en trendy armbandjes om de pols, een 'onmogelijke' poging om iets te slopen met een breekijzer.

Help! Uw nieuwslezer is klussert! #missionimpossible Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jun 2018 om 4:01 PDT

Oud-realityster Laura Ponticorvo heeft een ding ontdekt waarmee ze zich kan ontharen.

Prima ballerina Igone de Jongh demonstreert hoe ze haar beroemde beenspieren in topconditie houdt.

@work @nationaleoperaballet Een foto die is geplaatst door null (@igonedejongh) op 25 Jun 2018 om 3:31 PDT

Voormalig The Voice-rocker Dave Vermeulen (25) had na een optreden en zijn verjaardag zin in zo te zien ontelbare biertjes.

Thanks voor de birthday love 🍰🎈 Ik pak nog een biertje.... 🍺 #25 #bier #beer Een foto die is geplaatst door null (@davevermeulen93) op 25 Jun 2018 om 3:09 PDT

Praatjesmaker Jochem van Gelder verwelkomde gisteren in zijn woning in het Gelderse dorp Beneden-Leeuwen een nieuwe huisgenoot: een reusachtige, vrolijk grijnzende opblaasbadeend. Jochem kocht het ding voor één van zijn volwassen zoons, maar vindt de megadrijver vanwege het hoge knuffelgehalte zelf ook wel leuk.

Sitting on the duck of the bay. #cadeautjevoorcoenenjesse Een foto die is geplaatst door null (@jochemvang) op 24 Jun 2018 om 10:55 PDT

Ook Jan Versteegh heeft iets met dieren die zijn voorzien van een ventieltje: in dit geval een knalroze flamingo.

Toen ik heel even dacht gangsterrapper te kunnen worden. Maar de dollars zijn nep en in de champagnefles zit water. 😔 Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 25 Jun 2018 om 2:32 PDT

3FM-dj Frank van der Lende is gek op ontbijten met stevig brood en chocoladevlokken en noemt onderstaande foto, waarschijnlijk vanwege de zijden badjas 'porno'.

goedemorgen vrienden. Maandag is weekend en dat betekend ruimschoots ontbijten. Ontbijten is mijn lievelings. Met veel stevig brood en daarop hagelslag en pure vlokken. #weekend #goedemorgen #porno #badjas #koffie #stylegod Een foto die is geplaatst door null (@frank3fm) op 25 Jun 2018 om 2:16 PDT

Transgendermodel Loiza Lamers was vanmorgen vroeg heel even de spreekwoordelijke kluts kwijt. Ze dacht namelijk een moment dat het vrijdagochtend was.

I swear it was friday like five minutes ago right?! 🤔#happymonday #needcoffee Een foto die is geplaatst door null (@loizalamers) op 24 Jun 2018 om 23:59 PDT

De succesvolle levensliedvertolker Tino Martin gunt ons een aardig inkijkje in zijn wat traditionele interieur met een spierwitte bankstel van glansleer en decoratieve knopen. Zijn keffertje KC, dat even mocht stoeien met een oogverblindend speeltje, zit er in elk geval goed op.

Mijn vriend KC gaat bij de politie 🚨🚔 Een foto die is geplaatst door null (@tinomartin01) op 25 Jun 2018 om 1:33 PDT

André Hazes probeerde gisteren in een melige bui bij een open haard een niet bestaande slang uit een mand te fluiten. Dat leverde een lachwekkend videootje op en ook nog een foto van wat het eindresultaat had moeten zijn.

Omringd door slangen!😂 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 24 Jun 2018 om 14:56 PDT

En door! Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 25 Jun 2018 om 1:11 PDT

Presentatrice en actrice Saar Koningsberger heeft in Portugal een nieuwe hobby ontdekt: eindeloos babybanjeren over het strand. Saar zette begin maart dit jaar dochtertje Scottie op de wereld. Ze onderging, voordat ze zwanger raakte, zo'n 2,5 jaar hormoontherapieën.

Een van mijn favoriete bezigheden: baby banjeren! En met dat zonnetje erbij en zand tussen de teentjes is het #nooitmeernaarhuis gevoel helemaal compleet! Een foto die is geplaatst door null (@saarkoningsberger) op 25 Jun 2018 om 1:30 PDT

Actrice Pip Pellens en haar vriend konden in Los Angeles de verleiding niet weerstaan. Het tweetal scoorde een flink uit de kluiten gewassen ijsje en dat resulteerde naderhand in een wat zieke Pip.

Yes I got sick afterwards, but the ice cream was soooo good! Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 24 Jun 2018 om 11:16 PDT

De exclusieve beachclub Blue Marlin op Ibiza is een ware hotspot voor BN'ers met een dikke portemonnee. Dus was het niet gek dat twee Nederlandse diva's - Patty Brard en Gordon - elkaar daar tegen het gebruinde lijf liepen.

Lieke van Lexmond staat met een aantal romantische zwijmelfoto's stil bij het feit dat zijn en haar man Bas twee jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Het stel is volgens Lieke volmaakt gelukkig en ziet zich al oud worden met wat zij noemt haar droomman.

Marieke Elsinga heeft op de Filipijnen een wel heel opvallende waaier gescoord. Reden? Volgens Marieke is het er momenteel bloedheet. ,,Kan iemand even die Aziatische föhn uitzetten...''

Of iemand die Aziatische föhn even uit kan zetten. Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 24 Jun 2018 om 20:05 PDT

Tophandbalster Estavana Polman trok vanmorgen een hip sportsetje aan waarin ze vervolgens ging zwoegen met al even trendy gewichten.

Lets do this💪🏻 #gymgymgym #gettingfit @hiptothegym @marcelgierman Een foto die is geplaatst door null (@estavana) op 25 Jun 2018 om 1:20 PDT

Kees Tol en Annemarie, de echtgenote van Simon Kezier, waren niet bij elkaar weg te slaan op het trouwfeest van goede vrienden.

Prachtig weekend gehad met onder andere deze prachtige dame! #loveisintheair #friends #opchique Een foto die is geplaatst door null (@keestolofficial) op 25 Jun 2018 om 0:07 PDT

Nicolette Kluijver had vandaag tijd genoeg om uitgebreid wat dieren in haar achtertuin te filmen. Dat leverde een best aardig videootje op waarin ook te zien is dat het hoog tijd is dat er eens wat onkruid tussen de terrastegels wordt verwijderd.

😍de familie weltevreden Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 25 Jun 2018 om 0:29 PDT

Rechtop in de wind-zangeres Marga Bult heeft de statige boerderij, waar ze leefde met haar inmiddels ex-man, verlaten. Alle spullen verhuizen deed ze echter niet met een standaard verhuiswagen, maar met een onderstaande, best stoere bolide.

Actrice Hanna Verboom is op het strand van Zandvoort plastic troep gaan verzamelen. Dat leverde meerdere zakken rommel op.

I did my best yes 💪🙌🐠 #beachcleanup #stopmetplastic #bigdreamssmallsteps Een foto die is geplaatst door null (@hannaverboom) op 24 Jun 2018 om 13:35 PDT

Bettina Holwerda, de echtgenote van Jim Bakkum, ontdekte dat haar korte, roodwit geblokte broekje wel heel erg lijkt een een deurstopper in huis.

❤️ @Bettina_Holwerda #whenthehotpantsmatchesthedeurstopper Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 24 Jun 2018 om 13:14 PDT

Zangeres Plein Bierbooms, winnares van het zevende seizoen van The Voice of Holland, is keihard bezig om een beter figuur te krijgen.

We maken er weer een feestje van op de maandagochtend Een foto die is geplaatst door null (@pleunbierbooms) op 25 Jun 2018 om 1:05 PDT