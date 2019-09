Maan spreekt en zingt de hoofdrol in van kinderserie Maan en ik

Naast de rol van de vertelster heeft Maan ook een aantal andere stemmen voor de serie ingesproken. ,,Soms is dat in mijn eigen stem, maar soms ook in een gek, apart stemmetje”, vertelt de zangeres, die maar wat graag haar stem voor de kinderserie uit wilde lenen. ,,Dit is de eerste keer dat ik echt een grote rol inspreek met een andere stem dan mijn eigen, dat is heel leerzaam! Ik werk met mijn stem en daarom vind ik dit superleuk om te doen. Daarnaast is het voor kinderen en ik hou van kinderen. Het is net of ik voor mijn kleine neefje een verhaaltje voorlees voor het slapen gaan.”