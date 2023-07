Maan straalt in ‘zweetpak’ op Zwarte Cross en Halina Reijn viert haar lijf als ware influencer

Hoe is het nu met? Hans Vandenburg van Gruppo Sportivo is een verlegen praatjesma­ker: ‘Mijn idool was altijd Woody Allen’

Het is dat hij zich vroeger geen houding wist te geven op dansfeestjes. Want daardoor greep Hans Vandenburg naar de gitaar. Had hij iets in handen om de aandacht van zijn onhandigheid af te leiden. ,,Al de eerste keer dat ik op het podium stond, dacht ik: ja, zo heeft God het bedoeld.’’