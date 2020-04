Maan toont sexy festivaloutfit en Romee geniet van de zon in de tuin

Samantha ‘Barbie’ de Jong: Ik vloog met mijn hoofd tegen de autoruit

19:25 Realityster Samantha de Jong (30) heeft voor het eerst zelf gereageerd op het heftige auto-ongeluk dat ze zondagavond had. ,,Het gaat naar omstandigheden goed met me", vertelt ze aan Shownieuws. Eerder vandaag werd al bekend dat ze buiten levensgevaar is.