Maan vergelijkt zichzelf met een pony en Shelley showt luxe badkamer

Johnny Depp benadrukt geen 'vrouwenmis­han­de­laar' te zijn

18:40 Op de laatste dag van de rechtszaak van Johnny Depp tegen de Britse krant The Sun heeft zijn advocaat vandaag benadrukt dat de acteur geen ‘vrouwenmishandelaar’ is. De tabloid noemde Johnny zo in een artikel uit 2018, waarop hij naar de rechter stapte.