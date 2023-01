Maan wint Qmusic Top 40 Icon Award: meest succesvolle Nederlandstalige zangeres

Tijdens de pre-party van de 3.000e uitzending van de Top 40 was Maan te gast in de Qmusic- studio bij Domien Verschuuren. ,,De Top 40 is natuurlijk wel de lijst der lijsten. Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende lijsten, maar als je nummer 1 bent in de Top 40, dan ben je wel echt dé nummer 1 vind ik,’’ reageerde Man. De zangeres wist niet precies wat haar vandaag te wachten stond en nam dan ook compleet verrast de award in ontvangst. ,,Wauw ik vind dit echt heel bijzonder, dank jullie wel. Ik moet dit even laten bezinken.”