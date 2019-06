Maarten van der Weijden is ook kijkcijfertopper op broeierige maandag

Maarten van der Weijden tikte gisteravond om half acht aan in een euforisch Leeuwarden nadat hij ruim 200 kilometer door de Friese wateren had gezwommen. NPO 1 had de programmering enigszins aangepast op de Elfstedenzwemtocht. Zo kon er vlak voor zessen worden gekeken naar een update van de monstertocht van Van der Weijden. Om zeven uur stond de hele uitzending van M in het teken van zijn tweede poging door de Friese wateren.



Opvallend is dat Van der Weijden net als afgelopen jaar het programma M ‘kaapte’. Toen werd de talkshow van Margriet van der Linden echter vervangen voor zijn huldiging. Die uitzending trok op 20 augustus van het afgelopen jaar ruim 1,4 miljoen kijkers. De aflevering van gisteravond scoorde iets minder dan de huldiging. Maar is wel de best bekeken aflevering van de talkshow - die om zeven uur op NPO 1 tegenwoordig afwisselt met De Wereld Draait Door - tot nu toe.