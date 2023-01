Maarten van Rossem aan de dood ontsnapt? Het zit toch nét iets anders

Kandidaat

Galerij

Kleine steekproef. Weet u wat er wordt bedoeld met ‘Maak Van Acht Meter Stof Uw Japanse Pyjama’? Of: ‘Ik Verving Xanders Lekkere Citroenen Door Mandarijnen’. Het zijn twee ezelsbruggetjes die voorbij kwamen in de galerijronde. In het eerste geval staan de hoofdletters voor de planeten (M = mercurius, V = venus, A= aarde, etc), de tweede zin verwijst naar de Romeinse cijfers (Ik = I/1, Verving = V/5, Xanders = X/10, etc). Tja, alsof je een Japanse pyjama makkelijker onthoudt dan het zonnestelsel? Deze ronde was véél te moeilijk. Er zijn geheugensteuntjes waar ik meer profijt van heb gehad. In mijn studententijd bijvoorbeeld: ‘Bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier.’ Wanneer ook alweer de wintertijd ingaat: ‘Je WINt er tijd mee’. (Oftewel een uur langer slapen, hoezee). Of het trucje waarmee ik Nick en Simon van elkaar kan onderscheiden. Let maar eens op: Nick staat altijd links op de foto, Simon rechts.

Maartens momentje

Na een vraag over de Slag om Arnhem vertelde Maarten van Rossem een bijna ongelooflijk verhaal. Het had weinig gescheeld of hij was oorlogsslachtoffer geworden. Toen op 17 september 1944 een woonwijk in Wageningen werd gebombardeerd door de geallieerden - de bommen waren eigenlijk bedoeld voor Duitse kazernes - lag kleine Maarten in een kinderwagen in de tuin aan de Rijksstraatweg. De scherven vlogen in het rond, de buurvrouw en 42 anderen overleefden het niet. Het is een verhaal dat Van Rossem - ‘ik heb het overleefd, zoals je ziet’ - graag vertelt. Maar of hij als 1-jarige écht aan de dood is ontsnapt, valt te betwijfelen. In een uitzending van Omroep Gelderland, twee jaar geleden, vertelt hij namelijk dat zijn opa ooit in een brief beschreef dat het ouderlijk huis en de tuin nooit zijn geraakt. Van Rossem voelde zich ‘bestolen van een ongelooflijk spannend verhaal’ waarin hij gevoelsmatig direct betrokken was bij de gewelddadigheden van de zogeheten Operatie Market Garden. Dus rekende hij uit of het mogelijk was dat de scherven toch langs zijn kinderwagentje waren gevlogen. ,,Mijn theorie is dat het kan”, constateerde hij. Oké, gaf hij toe, misschien is het wel een beetje mythologie. ,,Maar ik hecht eraan.”