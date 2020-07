‘Maarten van Rossem wil niet met Francis mee naar 2 voor 12’

Alan Parker (1944-2020): Britse filmmaker ging controver­se nooit uit de weg

20:04 Regisseur Sir Alan Parker, die vandaag op 76-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleed, was een van de meest veelzijdige filmmakers van zijn generatie. Hij kon met elk filmgenre uit de voeten. Musicals (Fame, Bugsy Malone, Evita, The Commitments), thrillers (Mississippi Burning, Midnight Express) of romantisch drama (Shoot the Moon); Parker beheerste het allemaal. Vrijwel al zijn films waren zowel commerciële als artistieke successen.