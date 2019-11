Maastricht rekende zich al rijk met Songfestival: 100.000 overnachtingen

Maastricht dagdroomde ook al over de zogeheten ‘mediawaarde’: hoeveel ‘gratis’ reclame het Songfestival, dat gemiddeld 180 miljoen kijkers trekt, de stad en de provincie oplevert. Die mediawaarde werd ingeschat op maar liefst 55 miljoen euro. De verwachting was dat er zo’n 50.000 á 60.000 berichten over het Songfestival zouden verschijnen die 1,6 miljard lezers zouden bereiken. En dat stond dan nog los van de reuring op sociale media.



De bedragen baseerde Maastricht hoofdzakelijk op de inkomsten in andere gaststeden. Zo hield Kopenhagen in 2014 16,6 miljoen over aan het Songfestival en Stockholm in 2016 31 miljoen. Maastricht durfde niet te speculeren over de inkomsten op lange termijn: ook andere gaststeden melden daar weinig over. Wel gaven zeven op de tien bezoekers in bijvoorbeeld Stockholm aan opnieuw een trip naar de stad te overwegen en in Kopenhagen was dat zelfs 82 procent.