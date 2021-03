Mabel en dochter blij met winnaar Prins Friso Ingenieursprijs, Beatrix kijkt trots toe

Als koningin moest ze niets hebben van computers en moderne communicatiemiddelen, maar als 82-jarige checkte prinses Beatrix vanmiddag digitaal in voor de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs, vernoemd naar haar in 2013 overleden zoon. Eén van diens dochters is volgens haar moeder erg blij met de winnaar.

Voor de eerste keer verschijnt prinses Beatrix via een videoverbinding bij een officiële gelegenheid en het is ook de eerste keer dit jaar dat haar voormalige koninkrijk de inmiddels gevaccineerde prinses te zien krijgt. Haar laatste openbare optreden dateerde van december 2020, toen ze een schilderexpositie in Dordrecht opende.



Eén keer eerder zag Nederland Beatrix in coronatijd via een schermpje, tijdens de geïmproviseerde Koningsdag vorig jaar. Feestelijk proostte ze met een glas champagne op de 53ste verjaardag van haar oudste zoon, koning Willem-Alexander.

Nu, bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs, gaat het om haar tweede zoon; prins Friso, de ingenieur die in de zomer van 2013 op paleis Huis ten Bosch stierf aan de gevolgen van een ski-ongeluk anderhalf jaar eerder. Samen met haar schoondochter prinses Mabel, de weduwe van Friso, woont zijn moeder jaarlijks de uitreiking van de prijs bij, nu noodgedwongen digitaal. Mabel vanuit haar woonplaats Londen, Beatrix zo te zien vanaf kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. De computer of tablet die voor de prinses neer is gezet staat in elk geval voor een haard en niet, zoals met Koningsdag vorig jaar, voor een servieskast.

Als koningin moest Beatrix weinig tot niets van moderniteiten als computers en internet hebben. Treffend voorbeeld: als zij in haar Italiaanse vakantievilla Rocco dei Draconi in Tavernelle verbleef en aldaar wetten of koninklijke besluiten diende te ondertekenen, moest een ambtenaar naar Italië reizen met de documenten. Na de troonswisseling in 2013 paste Willem-Alexander deze systematiek aan. Hij kan in zijn Griekse vakantiehuis of waar ook ter wereld digitaal zijn handtekening zetten, daar hoeft niemand meer het vliegtuig voor te pakken.

En waar hij en koningin Máxima nu vrijwel dagelijks digitale werkbezoeken afleggen, was deze prijsuitreiking voor Beatrix dus een primeur. Dat geeft ook het belang aan dat zij hecht aan de naar haar betreurde zoon vernoemde prijs. Via de videoverbinding applaudisseerde Beatrix hartstochtelijk voor de winnaar: David Fernandez Rivas, hoofddocent vloeistofdynamica aan de Universiteit Twente.



Met zijn team werkt deze ingenieur, die prijzen van de vak- én publieksjury won, aan een methode om medicijnen zonder naald te injecteren. Het idee zat vroeger al in de televisieserie Star Trek en wordt volgens Rivas binnen enkele jaren bewaarheid; het medicijn of vaccin wordt tegen de opperhuid gehouden en zo erg versneld dat die druppel dwars door de huid heen gaat, zonder prik. In het weefsel vlak onder de huid remt de vloeistof dan weer af.

Door de coronapandemie is deze naadloze injectietechniek ‘superrelevant’, oordeelde prinses Mabel glunderend. Een mooie oplossing bovendien voor één van de twee dochters van haar en prins Friso, die behoorlijk bang is voor naalden. En voor haar beste vriendin, voegde ze eraan toe, die als diabetespatiënte talloze naalden in zichzelf moet zetten. Mabel sprak verder de hoop uit Rivas later dit jaar in levende lijve te kunnen treffen.

