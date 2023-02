Madonna bijt van zich af na kritiek op uiterlijk op Grammy's: ‘Discriminatie en vrouwenhaat’

Popicoon Madonna is zwaar teleurgesteld dat de gesprekken na afloop van de Grammy's over haar uiterlijk gingen en niet over haar toespraak. ‘Opnieuw kreeg ik te maken met leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat die doordrongen is in de wereld waarin we leven', reageert de 64-jarige superster verbeten op Instagram.

Zangeres Kim Petras schreef tijdens de Grammy's geschiedenis. Samen met Sam Smith werd ze uitgeroepen tot beste popduo en daarmee was ze de eerste transvrouw die deze prijs won. ‘Het was een eer voor mij om hen te introduceren', reageert Madonna. Eigenlijk wilde de Queen of Pop de laatste prijs (voor beste album) uitreiken, maar ze vond het belangrijk om de eerste transvrouw die optrad tijdens de Grammy's aan te kondigen. ‘Een moment om geschiedenis te schrijven!! En bovendien won ze een Grammy!!’, schrijft ze.

Toch ging het na afloop niet over haar speech, waarin ze Smith en Petras bedankten voor hun onverschrokkenheid. ‘Veel mensen kozen er voor om alleen over enkele foto's te praten, die gemaakt zijn met een lens waardoor iemands gezicht vervormt. Opnieuw kreeg ik te maken met leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat die doordrongen is in de wereld waarin we leven.’

Creatieve keuzes

Volgens Madonna worden vrouwen boven de leeftijd van 45 niet geaccepteerd in de huidige maatschappij, zeker niet als ze de behoefte voelt om ‘wilskrachtig, hardwerkend en avontuurlijk’ te blijven. ‘Ik heb me nooit verontschuldigd voor de creatieve keuzes die ik heb gemaakt, noch voor de manier waarop ik eruitzie of me kleed, en ik ga er ook niet aan beginnen.’



Ze wil het voortouw nemen om het andere vrouwen makkelijker te maken. ‘Vanaf het begin van mijn carrière werd ik naar beneden gehaald door de media, maar ik begrijp dat dit allemaal een test is en ik ben blij om het voortouw te nemen, zodat alle vrouwen achter mij het de komende jaren gemakkelijker kunnen hebben.’ Ze refereert vervolgens aan een songtekst van Beyoncé: ‘Je zal mijn ziel niet breken.’

Madonna sluit haar betoog af met het voornemen om nog jarenlang ontwrichtend gedrag te willen vertonen en grenzen te willen verleggen. ‘Buig voor me, bitches!’ is haar eindgroet.



Eind van het jaar is Madonna na acht jaar weer eens te bewonderen in Nederland. Ze treedt op 1 en 2 december 2023 op in de Ziggo Dome in Amsterdam.

