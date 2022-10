Madonna: Dankzij mijn seksboek kunnen Kim, Miley en Cardi nu bloot op blad en in clip

André Hazes: ‘Ben er bijna klaar voor om weer op te treden’

André Hazes is er ‘bijna klaar voor’ om weer op het podium te staan voor zijn fans. Dat schrijft de 28-jarige zanger op Instagram een dag nadat de gelijknamige documentaire ‘André Hazes’ over zijn leven is verschenen. ,,We zijn keihard daarvoor aan het werk”, aldus de 28-jarige zanger.

20 oktober