Madonna geeft opmerkelijke raad: ‘Als je een carrière wil, moet je je kont laten zien’

Controverse uitlokken en artiest zijn, het gaat volgens Madonna hand in hand. ‘Mensen raakten zo overstuur door de dingen die ik deed, van mijn Like A Prayer -video tot mijn rok die per ongeluk wegvloog bij de eerste MTV Awards en mijn billen ontblootte’, zegt de zangeres op Instagram. Je moet tegenwoordig je kont juist laten zien als je een carrière wil hebben. Dat hoort er nu eenmaal bij.’

Daarnaast gaf de 62-jarige popster meer uitleg over de film die ze op dit moment maakt over haar eigen leven. Ze slaat daarvoor de handen in elkaar met Juno-scenariste Diablo Cody. ‘Het wordt een tragikomedie over het begin van m’n carrière in de jaren 80 en de moeite die ik moest doen om als vrouw te overleven in een door mannen gedomineerde muziekwereld’, onthult ze. Verder geeft Madonna ook prijs dat de film geen musical wordt, maar wel veel muziek zal bevatten. Wie in de huid van het popicoon zal kruipen, is nog niet bekend.