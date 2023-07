Madonna maand na ziekenhuisopname: ‘Ik heb geluk dat ik leef’

,,Liefde van familie en vrienden is het beste medicijn”, schrijft Madonna. ,,Ik ben een maand uit het ziekenhuis en kan op de situatie reflecteren. Als moeder kun je echt opgaan in de behoeften van je kinderen en schijnbaar het eindeloze geven.” ,,Maar”, vervolgt ze: “Toen het erop aankwam, kwamen mijn kinderen echt voor me op. Ik zag een kant van hen die ik nog nooit eerder had gezien. Dat maakte het verschil. Dat geldt ook voor de liefde en steun van mijn vrienden.”

De zangeres heeft eind juni een aantal dagen op de intensive care gelegen. Daarna is zij volgens verschillende media van het ziekenhuis in een particuliere ambulance naar haar woning in New York City gebracht.

Door de ziekenhuisopname moest de zangeres het Amerikaanse deel van haar wereldtournee uitstellen. De concertreeks van Madonna zou op 15 juli beginnen in Vancouver, Canada. Er stonden 84 concerten gepland in meer dan veertig steden. Voor de shows in Noord-Amerika worden nieuwe data gezocht. The Celebration Tour start nu op 14 oktober in Londen. Op 1 en 2 december is ze te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam.

