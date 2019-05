Madonna: Michael Jackson vooralsnog onschuldig

Het magazine is nog niet uit, maar The Independer publiceerde gisteren delen van het interview. Daarin zegt Madonna dat ze de documentaire zelf nog niet heeft gezien, maar ze spreekt zich uit tegen de 'lynchpartij' die Leaving Neverland volgens haar heeft veroorzaakt. ,,Mijn antwoord als mensen me zulke dingen over anderen vertellen, is: kun je het bewijzen?", aldus de 60-jarige.



Madonna en Michael Jackson waren de grote pop-iconen van de jaren 80. De twee gingen ooit op een date, naar de Oscaruitreiking in 1991. In 2016 onthulde Madonna in James Cordens Carpool Karaoke dat de twee toen ‘gepassioneerd’ gezoend hebben.