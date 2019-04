Madonna: nieuw album komt voort uit leven als voetbalmoeder in Lissabon

Madonna's nieuwe album Madame X is had een aanlooptijd van een paar jaar. Naar eigen zeggen voelde The Queen of Pop zich ‘verveeld en depressief’, toen ze verhuisd was naar Lissabon om daar een nieuw bestaan als voetbalmoeder op te bouwen. Dit vertelde ze in een interview met MTV.