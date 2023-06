Madonna stelt langverwachte tournee uit: ‘Ze lag meerdere dagen op intensive care’

De zangeres kreeg de diagnose afgelopen zaterdag, schrijft Guy Oseary op Instagram. ‘Haar gezondheid gaat vooruit, maar ze ontvangt nog steeds zorg’, aldus de manager. ‘De verwachting is dat ze volledig geneest.’ Maar: ‘Op dit moment moet ze alle verplichtingen onderbreken, waaronder de tour.’

De concertreeks zou op 15 juli beginnen in Vancouver, Canada. Er stonden 84 concerten gepland in meer dan 40 steden. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de shows in de Ziggo Dome in Amsterdam op 1 en 2 december. Organisator Mojo heeft nog geen informatie gekregen over het mogelijk schrappen ervan en gaat er vooralsnog vanuit dat ze doorgaan. De optredens in Nederland zijn nog niet uitverkocht.

Madonna’s manager belooft meer informatie zodra die beschikbaar komt, zoals over de nieuwe startdatum van de tour en in te halen shows. De concertreeks is een greatest hits-tour, bedoeld om haar vier decennia als artiest te vieren. Madonna's vorige wereldtournee, The Madame X Tour, was in 2019. Toen moest de zangeres vanwege een knieblessure meerdere concerten afzeggen. Een show in Nederland stond toen niet gepland. Haar laatste grote concert in Nederland was in 2015.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: