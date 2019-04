Madonna treedt op tijdens Eurovisiesongfestival

Rapper Jebroer speelt Barabbas in The Passion

14:24 Rapper Jebroer (alias Tim Kimman) speelt dit jaar de rol van moordenaar Barabbas in The Passion in Dordrecht. De clip bij zijn liedje Polizei leidde begin dit jaar tot ophef. De rol van Barabbas gaat vaker naar een BN’er die in opspraak raakte.