MAFS-Aron heeft dubbelganger en Georgina bouwt eigen sportschool

De Meilandjes voor dummies: van avontuur tot succesfor­mu­le

1 maart De Meilandjes zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse tv. Waren ze in 2007 eenmalig te zien in het Avrotros-programma Ik Vertrek, twaalf jaar later staat de flamboyante familie voor torenhoge kijkcijfers en oneliners als ‘Wijnen, wijnen, wijnen’ en ‘Wat goeeed!’ Welk pad heeft het gezin bewandeld?