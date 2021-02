MAFS-Lars pissig op Lizzy na uitspraken over intimiteit: ‘Respectloos’

Hoe positief en liefdevol de toekomst er voor Lars en Lizzy aanvankelijk uitzag, zo anders was het gisteravond tijdens de seizoensfinale van Married at First Sight. Daarin besloten de twee toch van elkaar te scheiden. Lizzy kon de druk op haar schouders niet aan en werd maar niet verliefd op haar partner. Lars daarentegen had wel degelijk vlinders, maar tijdens het koppelsweekend barstte de bom en besloot ook hij zijn trouwring toch maar in te leveren. ,,Liefde is een werkwoord, je moet er samen aan werken, juist op de lastige momenten. Hoe leuk, lief, grappig en zelfverzekerd je ook bent, wij kunnen elkaar helaas niet gelukkig maken”, stelde hij.



Lars liet vandaag al weten er geen behoefte meer aan te hebben om Lizzy nog te spreken of te zien en maakte duidelijk dat Lizzy een gesloten hoofdstuk in zijn leven was. Echter doken er vanmiddag beelden op waarin Lizzy aan Louisa Janssen, die voor RTL Boulevard de rubriek Louisa Laat Ze Weer Lachen presenteert, vertelde dat zij en Lars intiem waren geweest. ,,Ik dacht: zo gaat het verliefde gevoel wat meer komen”, legde Lizzy uit. Het bleef daar niet alleen bij: Lizzy onthulde ook - op aandringen van Janssen - dat ze ‘de daad’ eigenlijk vond tegenvallen.



Die uitspraken zijn bij Lars in het verkeerde keelgat geschoten en dus besloot hij te reageren. ‘Ik heb inmiddels gezien dat Lizzy zich heeft uitgelaten over onze weken samen. Dit is tegen de afspraken in die alle kandidaten die meedoen aan Married at First Sight hebben gemaakt’, begint hij. Lars wil de eer aan zichzelf houden en schrijft niet inhoudelijk te willen reageren op Lizzy’s woorden. Hij sluit snerend af: ‘Ik vind haar actie dan ook respectloos.’