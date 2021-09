Magere drie sterren voor langverwacht epos: Alles en iedereen verzuipt in de grandeur van Dune

Deelnemers Ranking The Stars per ongeluk uitgelekt via Instagram

13 september De BN’ers die meedoen aan het nieuwe seizoen Ranking The Stars zijn uitgelekt via de Instagram-account van twee van de kandidaten. Patricia Paay en Esmee van Kampen hadden het zo naar hun zin tijdens de opnames dat ze allemaal vrolijke foto's en filmpjes deelden. Daardoor weten we dat onder anderen Ferry Doedens en Gaby Blaaser ook gerankt gaan worden.