Mail on Sunday mogelijk toch in hoger beroep om excuses Meghan

De rechter bepaalde eerder dat de Mail on Sunday op de voorpagina een verklaring moest plaatsen met verontschuldigingen aan de hertogin van Sussex. De rechter stelde vast dat de krant met de publicatie van een veelbesproken brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in 2018 haar privacy heeft geschonden. Ook is inbreuk gemaakt op haar auteursrecht, omdat voor de artikelen een groot en belangrijk deel van de brief werd gepubliceerd.