Mail over Herman Hofman en Jackie Groenen blijkt nep

Rond half vijf deze middag kwam vanuit het mailadres van Herman Hofman een bericht naar de redactie. Daarin werd geschreven dat hij samen met Jackie Groenen heeft besloten een mail te sturen ter verduidelijk vanwege artikelen in de roddelbladen. Deze redactie had eerder daar ook berichten over gekregen naar aanleiding van Instagramfoto’s en heeft toen een poging voor een reactie gedaan. Toen dat niet lukte, werd er besloten niet te publiceren.



Toen de mail binnenkwam, was er om die reden geen argwaan bij de maker van het bericht. Dat had er natuurlijk wel moeten zijn. Dit is telefonisch vanavond ook aangegeven aan Hofman, inclusief welgemeende excuses.



Blijft staan dat er een mail is gestuurd vanuit het mailadres van de 3FM-dj. Hij heeft dit inmiddels nagekeken en ziet dat er niets in zijn verzonden berichten staat. Hofman geeft aan dat iedereen mag schrijven wat hij wil, dat dit hem niet zoveel uitmaakt. Echter als er quotes namens hem worden gegeven, wordt er een grens overschreden.