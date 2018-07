Makayla (15) verovert hart Heidi Klum en pakt finaleplek America's Got Talent

Betrokken automobi­list: Ongeluk George Clooney door felle zon

14:54 De man die eerder deze week betrokken was bij een auto-ongeluk met Hollywoodster George Clooney was verblind door de zon. Hij zag de motorscooter van de acteur pas op het laatste moment. De filmster heeft kort in het ziekenhuis in Olbia gelegen, maar kon daarna terug naar zijn huurhuis op het Italiaanse eiland Sardinië.