Maker Dahmer-serie: nabestaanden gingen niet in op contactverzoek

Daarmee spreekt Murphy de eerdere berichten van familieleden van de slachtoffers tegen. Die beweren dat er met hen geen contact is opgenomen over het uitbrengen van de serie. ,,In de drie jaar dat we met de serie bezig zijn geweest hebben we ongeveer twintig slachtoffers proberen te bereiken”, aldus Murphy. ,,We hebben geprobeerd met familie en vrienden te praten, zodat we input konden krijgen, maar niemand heeft op ons gereageerd. Murphy voegt daaraan toe dat hij vertrouwde op zijn team van researchers, dat onderzoek heeft gedaan naar seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, die ook wel bekendstond als The Milwaukee Cannibal.

Netflix heeft naast de serie nog een driedelige documentaireserie online gezet waarin vrienden van slachtoffers van Dahmer hun verhaal delen. In Conversations With a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes komen Michael Ross en Jeff Connor aan het woord en blikken ze terug op hun ontmoeting met Dahmer en halen ze herinneringen op aan hun omgebrachte vrienden.

De serie vertelt over het leven van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer (1960-1994). Hij doodde zeker zeventien mannen en jongens die hij vooral oppikte in uitgaansgelegenheden voor gays. Hij martelde ze, onder meer door zoutzuur in hun lichaam te spuiten, had na hun dood seks met hun lichamen en at lichaamsdelen op. De zaak baarde nog meer opzien doordat de politie niet ingreep toen buren en zelfs een slachtoffer dat wist te ontsnappen zich meldden, maar niet werden geloofd.

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story is een van de best bekeken series op Netflix ooit.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: