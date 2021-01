Maker Frontberichten is Journalist van het Jaar 2020

Lassche bedacht het format kort na het uitbreken van de corona-epidemie. Via de (sociale) media riep hij mensen op hem filmpjes te sturen van hun dagelijks werk in tijden van corona. ,,Geen gezagsdragers, geen instanties, alleen de rauwe verhalen van het front”, zei hij daar zelf over tegen de Stentor.

,,Lassche bracht Nederland in 53 afleveringen aan het bed van doodzieke coronapatiënten op de momenten dat zelfs familie er niet bij mocht zijn”, aldus de jury. ,,De prijs is voor hem, en daarmee impliciet ook voor de zorgmedewerkers die hun vlogs instuurden”, staat in het juryrapport. ,,Gezamenlijk lieten zij zien wat de meerwaarde van journalistiek is. Daar komen waar de crisis echt plaatsvindt, waar de strijd wordt gestreden, waar we kennis van moeten nemen om de situatie goed te kunnen inschatten. Frontberichten is een op-en-top journalistiek programma dat in crisistijd van een groot nadeel - de journalist kon er niet bij zijn - een voordeel wist te maken.”