Makers Batwoman willen nieuwe hoofdrolspeler na vertrek Ruby Rose

Ze dacht wel na over het toepassen van de zogenaamde ‘soap-tactiek’, verwijzend naar soapseries waarbij een rol na het vertrek van iemand gewoon door andere acteur of actrice wordt vervuld. Toch besloot Dries om het personage van Batwoman niet door een andere actrice te laten spelen en een compleet nieuwe superheldin te introduceren die het pak van Batwoman aan zal trekken.



,,We moeten het personage gewoon opnieuw invullen en respecteren wat Ruby ervoor heeft betekend. Bovendien denk ik dat we het publiek zo ook helpen door ze niet te vragen de olifant in de kamer ter sprake te brengen.”



Voor nu zou Ryan Wilder de hoofdpersoon moeten worden van het tweede seizoen. Het is niet bekend of dat een compleet nieuw personage is, of een codenaam voor een al bestaand personage uit het DC-universum waarin de serie zich afspeelt.