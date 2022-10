Makers van De Verraders komen met nieuwe spelshow op RTL 4 Het Onbekende

Gisteren in Cannes op de televisiebeurs de Mipcom werd meer bekend over Het Onbekende. ,,Het is een adventure-reality programma met een psychologisch karakter”, stelt Marc Pos, directeur bij producent IDTV. Pos en Jasper Hoogendoorn bedachten De Verraders en ook Het Onbekende waarvan de opnames inmiddels achter de rug zijn.



Op de beurs staat bij de IDTV-stand een grote zwarte box, waar het format aan geïnteresseerden (deels) wordt uitgelegd. ,,We zitten in een bepaalde tijdgeest”, vertelt Pos. ,,We komen uit de coronaperiode en we ontmoeten allemaal mensen die nadenken over hun pad. Twijfelen ze aan hun relatie? Willen ze wel door met dit werk? Minder werk, ander werk? Of ze hebben al jaren een droom. Moeten ze dáár niet eens aan werken? Een B&B in Spanje, een wereldreis. Door corona is dat veel meer aangezet. Mensen zijn nóg meer gaan nadenken.”



,,In dit programma gaat het over die vraag: durf je te kiezen voor het onbekende, of blijf je op het vertrouwde pad? Een aantal kandidaten krijgen die dilemma’s voorgeschoteld en zullen allerlei avonturen beleven. Pakken die onbekende avonturen goed uit, of krijgen ze spijt? En dat wordt in een gamevorm gegoten”, aldus Pos die nog een tipje van de sluier oplicht. ,,Bij de Verraders zeiden deelnemers vaak tegen ons: het lijkt net alsof een poppenspeler ons bespeelt. Deze twee elementen hebben we bij elkaar gebracht in Het Onbekende.”