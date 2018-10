Making a Murderer geeft gewiekste powerjuriste wereldfaam

In het tweede seizoen van de Netflix-kijkcijferhit Making a Murderer - over autosloper Steven Avery en zijn verstandelijk beperkte neefje Brendan Dassey die tot levenslang zijn veroordeeld - bijt topadvocate Kathleen Zellner zich als een pitpull vast in Avery's strafzaak. Doel van de 61-jarige ‘ijzervreter’: de volgens haar onterecht veroordeelde Amerikaan vrij krijgen. Maar wie is deze inmiddels razend populaire, door justitie gevreesde powerjuriste eigenlijk?

Volledig scherm Steven Avery © Netflix Tijdens haar florissante carrière slaagde Zellner, die met een team juristen opereert vanuit een chique kantoor in Chicago, erin om maar liefst negentien onterecht veroordeelde Amerikanen, die jarenlang achter de tralies zaten, uit de cel te krijgen. De vrijgelaten delinquenten incasseerden tientallen miljoenen dollars schadevergoeding, waarvan een aanzienlijk deel in de kas van Zellner vloeide.



En dat is haar tactiek; in potentie onschuldige gevangenen pro deo (kosteloos) bijstaan, ze met nieuwe bewijzen en op ingenieuze wijze vrijpleiten en vervolgens een riant salaris opstrijken. Volgens Amerikaanse media verdient ze ruimschoots meer dan 99 procent van de advocaten in de VS en is de hoogbegaafde Zellner inmiddels multimiljonair.

De goedgebekte Zellner - getrouwd met obligatiehandelaar Robert en moeder van dochter Anne - is de eerste advocate in de geschiedenis van de Verenigde Staten die de veroordeling van bijna twintig onschuldigen - inclusief een ter dood veroordeelde - ongedaan wist te maken. Niet zo verwonderlijk dus dat Steven Avery (56), die in 2007 levenslang kreeg voor de moord op fotografe Teresa Halbach, haar al geruime tijd als advocaat wilde.

De altijd drukke Zellner nam de zaak begin 2016 aan. En hoe! Ze besloot de complete rechtsgang, die leidde tot de volgens haar onterechte veroordeling van Avery, tot het allerkleinste graatje te fileren. En stond toe dat de makers van Making a Murderer haar slinkse stappen en juridisch speurwerk - zoals het opnieuw laten analyseren van dna-materiaal, botresten en computer- en telefoongegevens - mochten filmen. Haar woeste en lacherige reacties op de onvoorspelbare wendingen in de rechtsgang zijn nu al legendarisch. Bij een zoveelste tegenvaller houdt ze als doordouwer haar rug recht. En benadrukt streng: ,,Het domste wat mensen kunnen doen, is mij inschakelen als ze schuldig zijn. Want ik kom er toch wel achter.” En over waarom ze met Avery in zee ging: ,,Ik geloof heilig in zijn onschuld.”

Sinds het tweede seizoen van de docureeks veertien dagen geleden in première ging, is de populariteit van de zelfverzekerde Kathleen Zellner explosief gestegen. Had de topadvocate, die volgens Amerikaanse media een überbitch is met een overdaad aan haarextensions, te prominente borstimplantaten en te krappe colberts, op 12 oktober nog ruim 157.000 volgers op Twitter, inmiddels is dat aantal verdubbeld. En al die volgers worden bijna dagelijks getrakteerd op vlijmscherpe sneren richting het in haar ogen ouderwetse, stroeve en zelfs corrupte Amerikaanse rechtssysteem dat onvergelijkbaar is met dat in Nederland.

Wanprestaties

Zo kondigde ze vandaag haar zoveelste hoger beroep aan tegen het allerhoogste gerechtshof dat Avery achter de tralies wil houden. ,,Steven Avery staat aan het begin en niet het einde van het beroepsproces. We hebben nog genoeg mogelijkheden om deze verkeerde veroordeling te weerleggen”, aldus Zellner die op 20 december weer in actie komt. Die dag ploft waarschijnlijk haar zoveelste berg papierwerk op de deurmat van de hoogste rechters in de staat Wisconsin. Kilo’s A4-tjes met splinternieuwe bewijzen over frauderende advocaten en rechercheurs, verkeerde aannames van justitie, verse informatie over liegende of omgekochte getuigen, blunderende aanklagers en wetenschappers die wanprestaties leverden.

Zellner rust niet totdat ze Avery weer kan herenigen met zijn inmiddels bejaarde ouders die hun zoon al zo lang hebben moeten missen. Niet alleen zit de autosloper als sinds 2005 (het jaar van zijn arrestatie, red.) in de cel voor de moord op Theresa Halbach, daarvoor bracht hij ook al eens 18 jaar in de gevangenis voor een aanranding en moord op Penny Ann Beernsten in 1985. Hij werd in 2003 vrijgesproken omdat aanvullend dna-onderzoek aantoonde dat een zedendelinquent verantwoordelijk was voor die brute daad.

Volledig scherm © Netflix

Haaibaai

Avery werd een schadevergoeding van tientallen miljoenen dollars in het vooruitzicht gesteld door de staat Wisconsin. Het geld kreeg hij echter nooit, omdat zijn arrestatie in 2005 roet in het eten gooide. Volgens beroepshaaibaai Kathleen Zellner is Avery’s potentiële fortuin één van de redenen waarom de hoogste rechters in Wisconsin hem nooit meer willen vrijlaten. Als het haar lukt zijn veroordeling dit jaar nietig te laten verklaren, heeft Steven namelijk recht op een vergoeding van in totaal 29 jaar onterechte celstraf: 18 jaar voor de eerste moord en 11 jaar voor het verkrachten en doden van Theresa Halbach.

In Making a Murderer 2 herhaalt Zellner keer op keer dat het godsonmogelijk is dat Avery en zijn neef Dassey verantwoordelijk zijn voor de brute moord op de fotografe. Haar felle standpunten hebben de wereld inmiddels tot op het bot verdeeld. Er is een kamp dat meent dat de mannen hoe dan ook tot hun laatste snik in de cel moeten brommen. Anderen protesteren bijna dagelijks voor de rechtbank om hun ‘helden’ vrij te krijgen.

Volledig scherm © Netflix

Geen rust

De laatste groep kan, wat Zellner betreft, in de nabije toekomst de vlag uithangen. ,,Ik rust niet totdat ze hun onterechte gevangenisbestaan achter zich kunnen laten”, aldus de advocate. ,,Als mensen zeggen dat het me niet gaat lukken, is dat de grootst mogelijk onzin. Justitie speelt een vies spelletje om de echte schuldigen - ik weet op basis van nieuwe onderzoeken en keiharde bewijzen wie dat zijn - buiten beschouwing te laten. Dit onrecht moet worden rechtgezet. En als Steven toch schuldig blijkt, dan heb ik gefaald. Maar dat gaat niet gebeuren. Hij en Brandon zijn er gewoon ingeluisd.”

Overigens behartigt de extreem geduldige Zellner niet de belangen van Brendan Dassey: de neef van Avery. Dassey (29) zou onder druk van de politie een valse verklaring over zichzelf en zijn oom hebben afgelegd. Net als Zellner proberen zijn advocaten hem vrij te krijgen door met regelmaat het ingewikkelde Amerikaanse rechtssysteem te bombarderen met verzoekschriften en beroepen. Of dat allemaal helpt? Hoewel er door internationale media veel over de zaak wordt geschreven, wil deze site niet spoileren.

Volledig scherm Steven (links) en Brendan © Netflix

Volledig scherm Zellner met de moeder van Steven Avery. © Netflix