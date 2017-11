Malia Obama slaat rijke Brit aan de haak op Harvard

Malia Obama heeft drie maanden nadat ze is begonnen met haar studie aan de Amerikaanse topuniversiteit Harvard een vriendje aan de haak geslagen. De 19-jarige dochter van de voormalig president Barack Obama is gevallen voor de charmes van een Britse medestudent Rory Farquharson (19).

De twee werden zaterdag gefotografeerd na een voetbalwedstrijd tussen de universiteitsteams van Harvard en Yale. De foto is onscherp, maar de passionele kus van de twee is niet te missen.



Rechtenstudent Rory is een telg uit een rijke Britse familie die ook in het adresboekje van het Britse koningshuis staat. Van de tiener is volgens de Britse tabloid Daily Mail weinig meer bekend dan dat hij in zijn jeugd dure privéscholen bezocht en dat hij graag rugby speelt. Tijdens zijn middelbare schooltijd was Rory hoofd van het rugbyteam. Daarnaast vertegenwoordigde hij op zijn school als hoofd van het golfteam en was hij lid van de chemieclub Blue Bunsen Society.

Ook werd de hand gelegd op een schoolblad waarin een tekst van Rory staat afgedrukt waarin hij als 53-jarige zijn jonge zelf aanspreekt: ,,Om je de waarheid te vertellen, je bent een slungel en een overmoedige jongen. Je probeert jezelf te bewijzen aan je vrienden, maar daar faalde je in. En alsjeblieft, neem een nieuw kapsel! Het is niet wat je denkt: die slappe dweil op je hoofd is niet aantrekkelijk voor meisjes.''

Afscheid

Barack en zijn vrouw Michelle hielpen hun oudste dochter deze zomer met haar verhuizing naar de universiteitscampus in Cambridge. ,,Ik ben trots dat ik niet huilde waar ze bij was”, liet de voormalig president weten over het moment van afscheid. Op weg terug naar huis, in de auto met zijn beveiligers, kwamen de tranen. ,,De Secret Service-agenten keken recht voor zich uit en deden net alsof ze niet hoorden dat ik zat te sniffen en mijn neus snoot. Het was pittig.”

Malia besloot na het afronden van de middelbare school in 2016 een jaar stage te lopen en te werken, voor ze ging studeren. Ze liep onder andere stage bij de bekende Hollywoodproducent Harvey Weinstein. In haar zoektocht naar een geschikte vervolgopleiding bezocht ze Princeton, Brown en de universiteit van Pennsylvania, maar koos uiteindelijk voor Harvard.

Joint

Malia haalde vorig jaar zomer wereldwijd de headlines toen ze tijdens een bezoekje aan een festival in Amsterdam een joint leek te roken. Ze liet zich daar nooit officieel uit, maar de Amerikaanse media noemden Malia 'out of control'.

Haar 16-jarige zusje Sasha woont nog thuis. Haar ouders zijn in Washington blijven wonen zodat ze daar de middelbare school kan afmaken.

Zowel Barack als Michelle Obama studeerden allebei rechten aan Harvard. De vader van Rory, Charles Farquharson (57), studeerde rechten aan St Catharine's College in Cambridge. Hij is de directeur van Insight Investment Management Limited in Londen. Zijn vrouw Catherine (58) is accountant.

Volledig scherm Barack knuffelt Malia op haar verjaardag, op 5 juli 2016. © AFP Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Tijdens het officiële afscheid van de Obama's in Chicago. © EPA