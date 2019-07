Man bijt hond keert definitief terug op tv

Update Lion King in recordtem­po miljoen bezoekers, bezorgt Disney miljarden­om­zet

9:46 Wederom een mijlpaal voor The Lion King in de Nederlandse bioscopen. In twaalf dagen tijd zagen meer dan 1 miljoen bezoekers de avonturen van leeuwenwelpje Simba en co. Geen enkele andere film haalde die mijlpaal sneller, aldus Disney. Intussen doet het productiehuis mede door het succes van de liveactionfilm ontzettend goede zaken.