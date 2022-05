Man Nikkie Plessen reageert op ophef over zoontje achter vliegtuigstuur

Aandacht

Op het moment van het kiekje had volgens Bontekoe zijn collega de controle over het vliegtuig. ‘Dat voor het kortstondig nemen van een foto mijn zoontje even zijn handen op het stuurwiel legt en ik mijn hand op de gashandel leg, doet daaraan niets af. De foto werd genomen in een zogenaamde ‘non critical phase of flight’. Dat betekent dat op dat moment geen bijzondere extra aandacht van de vlieger is vereist, zoals bij de start of de nadering. Tijdens deze fase van de vlucht waren de lampjes ‘stoelriemen vast’ uit.’



Over het onderzoek dat de luchtvaartinspectiedienst gaat doen, zegt hij: ‘Mochten zij van mening zijn dat ik wel een vliegregel heb overtreden, dan zal ik dat zeker van ze vernemen en dan gaan wij in gesprek. Uiteraard sta ik open voor iedere suggestie van het bevoegd gezag voor het verbeteren van de vliegveiligheid. Daar zijn zij voor. Ik ga verder niet in discussie met allerlei ‘pseudo-experts’ op sociale media.’



Plessen en ondernemer Bontekoe zijn samen sinds 2003. Ze hebben twee kinderen: Jolie (2010) en Alain (2014).