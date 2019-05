Man Teen Mom-ster Jenelle: Ik schoot hond dood door mijn gedragsprobleem

De actie van Eason maakte dinsdag heel wat tongen los toen eenmaal bekend werd dat hij Nugget had doodgeschoten. De man van Jenelle liet echter in een bericht weten dat het hem absoluut niet boeit wat anderen van hem denken. ‘Het maakt niet uit of het mijn hond was of van iemand anders. Mijn levensmissie is mijn familie beschermen’, schreef Jenelle’s heetgebakerde levenspartner. ‘Ik sterf nog liever dan dat mijn vlees en bloed iets overkomt. De enige die over dit incident kan oordelen ben ik... Niet de hele wereld.’



Nu blijkt Eason toch terug te komen op zijn handelen. De Amerikaanse entertainmentsite TMZ stelt dat Eason heeft toegegeven dat hij een gebrek aan zelfbeheersing heeft. Hij zou openstaan voor behandelingen en trainingen om te werken aan zijn gedragsproblemen. Ingewijden vertellen aan TMZ dat de realityster zich heel bewust is van de gevolgen van zijn mentaliteit. Zo zou zijn huwelijk flink onder druk staan.