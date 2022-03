Management Lil Kleine bezint zich nog op samenwerking: ‘Alleen door met strenge voorwaarden’

Professionele hulp

Lil Kleine plaatste donderdag een filmpje waarin hij zegt dat hij verkeerd heeft gehandeld, dat hij veel mensen heeft gekwetst en dat “dat nooit had mogen gebeuren”. Op wie de rapper precies doelt, zegt zijn management niet. Het is onduidelijk of hij doelt op zijn vriendin Jaimie Vaes. Lil Kleine werd in februari veroordeeld voor een andere mishandelingszaak die ruim twee jaar terug speelde.

Het management wil ook geen toelichting geven op de vraag wat de ‘professionele hulp’ is die Jorik Scholten, zoals zijn echte naam luidt, in Thailand zoekt. Het is ook onduidelijk of zijn vriendin Jaimie Vaes bij hem is en hoelang Lil Kleine in Thailand zou willen blijven.