Manager Scarlett Johansson haalt uit naar Disney: ‘Schandalig hoe jullie haar loon bekend hebben gemaakt’

Johansson (36) klaagt Disney aan wegens contractbreuk omdat haar laatste film, Black Widow , zowel op Disney+ als in de bioscopen werd uitgebracht. Haar loon hangt namelijk af van het aantal verkochte bioscooptickets, en dat zijn er aanzienlijk minder wanneer fans ook van thuis uit kunnen kijken. Scarlett zou meer dan 40 miljoen euro zijn misgelopen, en hoopt dat terug te winnen in de rechtbank.

Disney noemde de aanklacht in een statement ‘triest en schrijnend’. ,,Ze krijgt al een loon van 17 miljoen euro en is ruimschoots gecompenseerd voor de première op de streamingdienst. Het is jammer dat Scarlett niet meer begrip heeft voor de omstandigheden die zijn ontstaan vanwege de coronacrisis.”

Onzin, zo zegt Lourd. Een contractbreuk blijft een contractbreuk, hoeveel de persoon in kwestie ook verdient. ,,Dat ze haar loon zomaar openbaar hebben gemaakt is schandalig! Ze proberen haar succes als artiest en zakenvrouw tegen haar te gebruiken. Dat ze zo’n rechtstreekse aanval plegen op haar karakter is erg ondermaats voor een bedrijf waarmee erg veel mensen uit de sector al jarenlang succesvol samenwerken. De klacht is ingediend omdat Disney heel goed weet dat ze contractbreuk gepleegd hebben tegenover Scarlett. Voor hen is het namelijk voordeliger, gezien de opbrengsten van Disney+ niet naar de artiesten en financiële partners gaan. Ze hebben dit dus gewoon gedaan om er zélf meer aan te verdienen, ten kostte van Scarlett.”