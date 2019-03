Manager: ‘Vriendin scheidende Barney is 35-jarige vrouw uit Londen’

Wie de vrouw is en hoe lang de twee elkaar kennen, wil Van Bodegom uit privacyoverwegingen niet kwijt. Wel dat het geruchtmakende filmpje dat gisteren opdook bij de Britse tabloid The Sun echt is. Op de beelden, gemaakt na Van Barnevelds nederlaag tegen Michael Smith in de Premier League op 28 februari, is Barney te zien in de lobby van een hotel in de Britse plaats Exeter. Daar zoende hij uitgebreid met een vrouw. ,,Ik weet wie ze is”, verzekert de manager die de aanstaande scheiding gisteren bekendmaakte. Die verklaring kwam na de publicatie van het videootje.