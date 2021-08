Måneskin-bassiste Victoria viert zeldzame vrije dag met toplessfoto’s en pakt 1,3 miljoen likes

‘Dag vrij, tieten eruit’, schreef ze tegenover haar ruim 3,1 miljoen volgers op Instagram. Hoewel grote aantallen likes geen uitzondering zijn voor Victoria, zijn 1,3 miljoen hartjes en ruim 10.000 reacties binnen twee dagen zelfs voor haar veel. Naast de fans is ook bandmaatje Thomas Raggi onder de indruk. ‘Schoonheid’, schrijft hij in een reactie die 6000 likes kreeg.

De Angelis is niet alleen bassiste van de band, maar ook de naamgever. Ze heeft een Deense moeder en bedacht de naam Måneskin, die ‘maneschijn’ betekent in het Deens. De band bereikte afgelopen vrijdag een nieuwe mijlpaal, toen ze de hit I wanna be your slave opnieuw uitbrachten met niemand minder dan rockicoon Iggy Pop (74). Een kleine maand geleden kwam de clip bij de originele versie van het nummer uit, die inmiddels ruim 27 miljoen keer is bekeken op YouTube.