Måneskin sloop in coronatijd Rotterdams hotel uit: 'Laatste keer anoniem over straat’

Famke Louise zag alles aankomen bij Roast, behalve grap over dode vader: ‘Dat ging te ver’

Zangeres Famke Louise (24) is ondanks mentale voorbereiding op The roast bij Comedy Central toch verrast door een grap die ze niet zag aankomen. Een opmerking over haar overleden vader ‘kwam hard aan’ en vond ze ‘wel echt vervelend’. ,,Dat ging wel iets te ver.’’

15 januari