Manische The Mitchells vs. The Machines deelt kopstoot uit aan de techindustrie

8:24 Prince, David Bowie, Frank Sinatra: het zijn namen waar menig artiest maar al te graag een duet mee op had willen nemen. Hoewel het vaak bij een droom blijft, maken Nick & Simon de wens van Nederlandse artiesten tóch werkelijkheid in hun nieuwe programma Onmogelijke Duetten. Gisteravond keken maar liefst 1,2 miljoen mensen de eerste aflevering op SBS 6, goed voor een vijfde plek in de top 25 best bekeken programma’s.